Bruno Senna testará a Lotus Renault, mas a divide com Nick Heidfeld

NICE - O brasileiro Bruno Senna e o alemão Nick Heidfeld vão dividir o carro nos testes de sábado e domingo da equipe Lotus Renault, que distribuiu um comunicado para informar a mudança no seu programa no segundo treino coletivo da Fórmula 1, desta quinta a domingo no Circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

Conforme o planejado inicialmente o russo Vitaly Petrov, vai testar o novo e revolucionário modelo R31 nestes dois primeiros dias.

Com isso, Senna se apresenta para o teste de Jerez com uma missão ingrata: mostrar a Boullier o que não conseguiu na temporada passada inteira na Fórmula 1, como piloto da incipiente HRT (Hispania), por conta do anacronismo do projeto do carro e da falta de recursos da equipe. Tudo somado a sua pouca experiência.

A Lotus Renault não decidiu como o carro será ocupado sábado e domingo, em Jerez. Mas sabe-se que Bruno e Heidfeld irão compartilhá-lo. Só é permitido testar com um carro na F1.

