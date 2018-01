Bruno Senna vence corrida de abertura da F-3 britânica O brasileiro Bruno Senna venceu nesta segunda-feira a primeira corrida da Fórmula 3 britânica, disputada no circuito do Oulton Park. Bruno, que largou na pole position, venceu praticamente de ponta a ponta uma corrida conturbada, que teve três entradas do safety car. Seu companheiro de equipe, Stephen Jelley, chegou em segundo, e Oliver Jarvis completou o pódio, em terceiro lugar. O outro brasileiro que disputou a prova, Alberto Valério, abandonou. A segunda corrida do dia será disputada às 11h45, no horário de Brasília, e Senna larga na segunda posição. Senna manteve a ponta após a largada, e aproveitou a briga entre Jelley e Jarvis para abrir boa vantagem. Mas ainda na primeira volta, um acidente provocou a primeira entrada do safety car, que ficou por duas voltas na pista. Uma volta depois, porém, no acidente provocou mais três giros controlados. E na oitava volta, outra batida provocou nova passagem do safety car. Apenas na 11ª passagem os carros puderam disputar posições livremente, mas Senna conseguiu preservar a ponta sem ser ameaçado. Bruno Senna tem 22 anos, e começou tarde na carreira, em 2004. No ano passado, correu algumas provas na F-3 britânica sem sucesso. Sua primeira vitória veio apenas neste ano, há duas semanas - ganhou três de quatro corridas extracampeonato disputadas na Austrália, como preliminar da Fórmula 1.