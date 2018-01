Bruno Senna vence e quebra jejum de três meses na F-3 Bruno Senna (Raikkonen Robertson) venceu neste domingo a 18.ª etapa do Campeonato Inglês de Fórmula 3, disputada sob chuva incessante no circuito italiano de Mugello. A pista molhada encerrou um período de seca de quase três meses do brasileiro, que chegou a sua quinta vitória na categoria. Depois de uma arrancada fulminante, que o levou a ganhar as três primeiras corridas do ano e à ponta da tabela, Bruno não vencia desde a sétima etapa, realizada em Mondello Park (Irlanda). ?Foi um alívio e uma recompensa para um fim de semana que começou muito mal desde os treinos da sexta-feira. Meu carro estava péssimo no seco. Na corrida do sábado, de tão lento, parecia que faltava uma roda", ironizou Senna, que teve um domingo bem diferente. "O acerto funcionou bem e meu ritmo foi sempre superior ao dos outros. Controlei a prova sem problemas?, comentou Bruno. Com os resultados da rodada dupla, ele manteve o terceiro lugar na classificação geral, com 186 pontos, reduziu a diferença em relação ao segundo colocado, Oliver Jarvis (Carlin Motorsport), que terminou em segundo a prova deste domingo e chegou aos 191 pontos. A liderança da competição segue com Mike Conway (Raikkonen Robertson), que com o terceiro lugar em Mugello chegou aos 269 pontos. A vitória deste domingo conservou as remotas chances de Senna chegar ao título. Para ser campeão, Bruno precisa de uma série de bons resultados: chegar na frente e fazer a melhor volta nas últimas quatro provas e torcer para que Conway não marque mais do que um ponto. ?É pouco o que preciso fazer para ser campeão, não??, brincou o brasileiro. A próxima etapa da F-3 inglesa acontece no próximo domingo (24), em Silverstone, Inglaterra. O resultado da 18ª etapa: 1) Bruno Senna (BRA/Raikkonen Robertson Racing), 16 voltas em 31min58s248 (157,49 km/h) 2) Oliver Jarvis (ING/Carlin Motorsport), a7s792 3) Mike Conway (ING/Raikkonen Robertson Racing), a 8s801 4) Maro Engel (ALE/Carlin Motorsport), a 22s650 5) James Jakes (ING/Hitech Racing), a 32s224 6) Christian Bakkerud (DIN/Carlin Motorsport), a 32s896 7) Salvador Durán (MEX/Hitech Racing), a 33s941 8) Alberto Valério (BRA/Cesário Fórmula), a 48s503 9) Stephen Jelley (ING/Raikkonen Robertson Racing), a 52s046 10) Stuart Hall (ING/Fortec Motorsport), a 1min02s017 Volta mais rápida: Bruno Senna, em 1min57s894 (160,22 km/h) A nova classificação: 1) Mike Conway, 269 pontos 2) Oliver Jarvis, 191 3) Bruno Senna, 186 4) Maro Engel, 166 5) Yelmer Buurman, 148