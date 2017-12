Bruno Senna vence novamente no Ferrari Challenge

Ao contrário da facilidade da vitória da véspera, Bruno Senna sofreu, mas voltou a vencer neste domingo, na prova de encerramento da rodada dupla do Ferrari Challenge em Silverstone (Inglaterra). O brasileiro mais uma vez saiu na pole e liderou até à bandeirada, mas enfrentou resistência do italiano Giacomo Piccini durante boa parte da corrida. Piccini terminou em segundo, seguido do francês Ange Barden. "O carro saiu de traseira o tempo todo e tive de trabalhar bastante. Andei sempre em ritmo forte e não conseguia fugir do Piccini. Só abri uma folga depois da parada obrigatória nos boxes, quando ele se atrapalhou na entrada e ainda quase deixou o carro morrer", comentou Senna. Também no sábado, Bruno ajudou a quebrar um recorde para a Ferrari no evento que integrava as comemorações de 60 anos da fábrica italiana. A bordo de um modelo 599, Bruno comandou o desfile de 385 carros que estabeleceu nova marca mundial para veículos da casa de Maranello. "Foi uma coisa impressionante. Quando cheguei de volta aos boxes, depois de uma volta completa pelo circuito de mais de cinco quilômetros usado pela Fórmula 1, alguns carros ainda nem tinham partido." O recorde anterior era de 128.