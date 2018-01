Bruno Senna vence três provas no Australiano de F-3 Bruno Senna gostou tanto de vencer pela primeira vez na breve carreira de piloto, sexta-feira no circuito Albert Park, na segunda etapa do Campeonato Australiano de Fórmula 3, que decidiu repetir a dose: sábado e domingo ganhou as duas provas seguintes, terceira e quarta da competição. ?Vivi uma experiência fantástica aqui em Melbourne, vi melhor que sou capaz de manter-me na liderança de uma corrida, para não dizer da sensação incrível que é ver a bandeira quadriculada em primeiro?, afirmou Bruno. Quarta-feira já treina em Pembrey para o Campeonato Britânico de Fórmula 3. Seu macacão é a maior testemunha do desafio para tornar-se piloto profissional de sucesso. ?É o mesmo desde o ano passado?, conta. ?Originalmente era branco, agora está amarelo, os velcros da cintura e do pescoço não seguram mais nada, para não dizer do seu cheirinho?, diz. ?Eu treinei na Inglaterra, sai do carro e o joguei numa mala para vir direto aqui para a Austrália. Corri quinta e sexta-feira e, com a vitória, ficou encharcado de campanhe.? Bianca, a irmã, gerencia sua carreira e está sempre junto de Bruno. ?Tentamos lavar o macacão na sexta-feira, mas à noite não encontramos nenhum dry cleaning (lavagem a seco).? O macacão seria usado no dia seguinte. ?Pensei em lavar na banheira do apartamento em que estávamos, mas não secaria?, fala Bianca. ?O jeito foi pegar o macacão daquele jeito, sujo, fedido, duro, e utilizá-lo sábado?, conta Bruno, rindo. Neste domingo, depois da corrida, em que levou outro banho de champanhe, brincou: ?Não chega perto que a coisa ficou brava agora.? A fim de evitar de costurar ela própria os decalques dos patrocinadores, como fez ano passado, Bianca explicou que aguarda fechar as cotas e aí, profissionalmente, entregar ao fabricante de macacões, OMC, mesma marca usada por Ayrton Senna, o modelo que desejam. Enquanto a situação não se define, Bruno vai se virando com o que possui: ?Se tiverem de me engessar não será preciso fazer nada, esse macacão está duro já?, lembra Bruno. Mas a história do valente macacão não termina aí: ?Quarta-feira vou treinar na Inglaterra e não vai dar tempo de lavá-lo, já que amanhã embarco para lá e a viagem é bem longa.?