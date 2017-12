Buddy Rice é o pole em Indianápolis Apesar do favoritismo do brasileiro Hélio Castro Neves, foi o norte-americano Buddy Rice quem se deu melhor neste sábado no Pole Day, que definiu as posições de largada das 500 milhas de Indianápolis, que será realizada no dia 30. Rice fechou sua série de voltas com média de 355,2 km/h, à frente do inglês Dan Wheldon e do escocês Dario Franchitti, e já embolsou US$ 100 mil apenas pela primeira colocação. O representante brasileiro mais bem colocado no grid será Bruno Junqueira, que largará da quarta posição, seguido de Tony Kanaan. Vitor Meira largará em sétimo e Helinho será apenas o oitavo. O treino classificatório começou com três horas de atraso por causa da chuva que caiu na manhã deste sábado em Indianápolis. Além disso, a programação foi atrasada por causa de um acidente com o norte-americano Bryan Herta. Outro que se acidentou foi o brasileiro Felipe Giaffone. O piloto bateu na saída da curva um, após iniciar sua volta rápida. Ele perdeu o controle do carro, rodou, e bateu no muro com o lado esquerdo. Felipe não teve nenhum ferimento, seguiu para o centro médico do autódromo, onde foi examinado e liberado.