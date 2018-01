Burti apresenta boa recuperação O piloto brasileiro Luciano Burti (Prost) se recupera bem do acidente que sofreu no GP da Belgica, neste domingo, quando bateu de frente contra uma barreira de pneus a 220 Km/h. De acordo com os médicos do Hospital Universitário de Liége, onde está internado, no entanto, ainda não é possível saber quando o brasileiro poderá receber alta. Segundo dirigentes da Prost confirmaram à agência alemã de notícias DPA, Burti apresentou ?clara melhora?, depois de passar a noite sedado. Exames realizados na noite do domingo já haviam afastado o risco de alguma lesão neurológica. O piloto teve apenas uma hemorragia, conseqüência da desaceleração.