Burti decide trocar Jaguar pela Prost O piloto brasileiro Luciano Burti, que seria dispensado pela Jaguar no final do ano, decidiu se antecipar e anunciou hoje que está deixando a equipe. Já no próximo GP de Fórmula 1, dia 29, na Espanha, Burti vai correr pela Prost - equipe que tem o brasileiro Pedro Paulo Diniz como um dos donos. O outro é Alain Prost. A informação foi divulgada pelo site do piloto na Internet. Ainda de acordo com o site, Burti deverá realizar os primeiros testes com o modelo AP 04 já na próxima semana em Silverstone, na Inglaterra. ?Quando Prost demonstrou interesse em me contratar não tive dúvida de que seria a melhor decisão. Será excelente para mim correr já na próxima etapa em uma equipe que me oferece boas perspectivas de futuro na F-1?, disse Burti. Segundo o piloto, as conversações começaram durante o GP do Brasil, disputado em primeiro de abril. O brasileiro soube esta semana que seu contrato com a Jaguar não seria renovado. A equipe anunciou na terça-feira que seus dois pilotos em 2002 serão o espanhol Pedro de la Rosa e o irlandês Eddie Irvine. Burti deverá substituir na Prost o argentino Gaston Mazzacane, que não foi aprovado.