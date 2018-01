Burti deve deixar hospital nesta 4ª O piloto brasileiro Luciano Burti, da Prost, deve deixar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Universitário de Lieja, na Bélgica, nesta quarta-feira, informou fontes ligadas à escuderia. De acordo com o último boletim médico, o paciente sofreu um ?hematoma intracraneal?. A nota emitida pela equipe médica ainda descarta qualquer tipo de fratura no corpo do atleta. Depois de passar dois dias internado após sofrer grave acidente na quarta volta do circuito de Spa-Franchorchamps, Burti vai ficar em casa em repouso e não deve participar do GP da Itália, no dia 16 de setembro.