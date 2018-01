Burti diz não se lembrar de acidente O piloto brasileiro Luciano Burti disse hoje em Liége, onde está internado, que não se lembra do acidente de domingo no GP da Bélgica, quando bateu contra uma barreira de pneus a 220 km/h no mais grave acidente da temporada. ?Eu realmente não sei o que aconteceu. Só me lembro que andava muito rápido e tentava ultrapassar o Irvine?, disse o piloto da Prost, que deixou a Unidade de Terapia Intensiva, mas permanece em observação no hospital. Burti - que apresenta vários hematomas, especialmente nas costas - sofreu uma pequena hemorragia no cérebro mas se recupera bem, segundo os médicos. Tanto, que já fala em correr dia 16 de setembro, no GP da Itália. ?Quero voltar a correr o mais rápido possível?, afirmou. A equipe, no entanto, é mais cautelosa. Dirigentes da Prost praticamente descartaram a possibilidade de Burti correr em Monza e já procuram um substituto. O mais cotado para ocupar a vaga é Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari.