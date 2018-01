Burti testa a Ferrari em Jerez O brasileiro Luciano Burti, um dos pilotos de testes da Ferrari, marcou o segundo melhor tempo nos treinos desta sexta-feira da Fórmula 1, no Circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Mesmo com problemas hidráulicos, ele foi quem deu mais voltas na pista (124). Seu melhor tempo foi 1min20s482, atrás de Luca Badoer, o outro piloto de testes da equipe italiano, com 1min18s486. Por pouco o italiano não bateu o recorde do circuito em treinos particulares, que é dele próprio e foi estabelecido em dezembro: 1min18s392. Além da Ferrari, a Renault foi a única equipe a testar. O italiano Jarno Trulli continuou com o carro híbrido, que tem motor, caixa de câmbio, suspensão e controle de tração novos. E melhorou seu tempo, marcando 1min21s320. IRL - A categoria encerrou nesta sexta-feira em Homestead os primeiros treinos coletivos de preparação para a temporada. Participaram os brasileiros Felipe Giaffone, Gil de Ferran, Vítor Meira, Tony Kanaan e Hélio Castro Neves.