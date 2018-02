Button acredita que Kovalainen vai pressionar Hamilton

Lewis Hamilton não deve esperar vida fácil do novo companheiro de equipe na McLaren, Heikki Kovalainen, de acordo com o piloto britânico Jenson Button. "Tenho certeza que ele (Kovalainen) não está interessado em apenas terminar algumas corridas na frente, tenho certeza que ele quer brigar pelo título", disse o piloto da Honda à Reuters, durante a Corrida dos Campeões do fim de semana, numa pista dentro do estádio de Wembley. "Ele não vai ficar atrás simplesmente porque tem Lewis como companheiro de equipe. Acho que será bom para os dois." Kovalainen assinou pela McLaren na semana passada, concluindo uma troca direta com o bicampeão mundial Fernando Alonso, que fez o caminho inverso da McLaren para a Renault após uma temporada difícil na equipe parceira da Mercedes. Alonso reclamou durante todo o ano da política da McLaren de conceder tratamento igual a seus dois pilotos, enquanto o espanhol esperava ser o número um diante do companheiro estreante, de 22 anos. Hamilton, que tem sua carreira acompanhada há anos pela McLaren, deve liderar a equipe em 2008, após ter vencido quatro corridas e terminado como vice-campeão em sua primeira temporada na Fórmula 1. Kovalainen teve uma primeira temporada de altos e baixos com a Renault, tendo superado o veterano companheiro Giancarlo Fisichella na maiorias das corridas. O finlandês acabou dispensado pela Renault, que escolheu o brasileiro Nelsinho Piquet para ser parceiro de Alonso em 2008, e corria o risco de ficar sem vaga numa grande equipe, até ser confirmado pela McLaren na última semana. "Ele é um grande rapaz e merece permanecer na equipe", disse Button sobre o finlandês. "Não tê-lo na Fórmula 1 seria um erro. É bom que ele tenha conseguido uma vaga."