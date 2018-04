Button aponta superação para 3.ª posição em Abu Dabi Jenson Button deu sequência em sua boa fase na temporada de Fórmula 1 com a terceira colocação no GP de Abu Dabi, neste domingo. Foi o sétimo pódio do piloto da McLaren nas últimas oito provas e, de acordo com ele, também o mais difícil. Após a prova, o inglês revelou ter sofrido com problema no kers.