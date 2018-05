Button aprova mudanças na pontuação da Fórmula 1

Com as mudanças, o primeiro lugar passará a valer 25 pontos, contra dez da contagem atual. O segundo lugar, antes premiado com oito pontos, passará a ganhar 20, e o terceiro pulará de seis para 15.

"É uma grande ideia. É legal levar cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado quando você vence. Isso é importante porque todos nós gostamos de vencer corridas", afirmou o inglês, que correrá pela McLaren em 2010, à Rádio BBC.

Button também destacou a pouca diferença de pontos entre os primeiros colocados na temporada 2009. "Eu venci seis corridas neste ano e fiquei só dois pontos [à frente do segundo colocado]". Caso a nova pontuação estivesse em vigor neste ano, o inglês teria faturado o campeonato com uma margem folgada de pontos. A segunda posição ficou com o alemão Sebastian Vettel. O brasileiro Rubens Barrichello terminou em terceiro na classificação geral.

O Conselho Mundial da FIA definiu as alterações nesta sexta-feira em razão do aumento do grid para 13 equipes e 26 carros. O novo sistema premiará até o décimo lugar, com a pontuação decrescente de 25-20-15-10-8-6-5-3-2-1.

É a maior mudança de todos os tempos na pontuação da Fórmula 1, que até o início da década era extremamente conservadora para mudar as regras esportivas da categoria.