Button bate BAR nos testes em Jerez O inglês Jenson Button bateu sua BAR nos testes desta quinta-feira, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, onde as equipes treinam para o próximo GP dos Estados Unidos, dia 28, penúltimo da temporada 2003. O piloto perdeu o controle, saiu da pista na quarta curva do traçado e bateu violentamente seu carro. Embora o impacto do choque tenha sido forte, Button passa bem e tem apenas dores nos joelhos. Ele ocupa a 10ª posição no Mundial, com 12 pontos.