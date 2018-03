Button chega a Mônaco de iate A atividade de Jenson Button foi mais exposta que o ultracontrolado acesso ao campo do Monte Carlo Golf Club, local do jogo dos dois esportistas brasileiros. Seu belo iate, Little Missy, de 80 pés, é o primeiro no porto do principado. Quem está no paddock do circuito o vê em primeiro plano, há apenas alguns metros de distância. "É ótimo poder estar com meu próprio barco, como outros pilotos fazem." Button contou que passou a semana viajando. "Partimos da Inglaterra e contornamos o sul da França, deu para relaxar bastante." E é bom que esteja mesmo bem disposto a trabalhar melhor. No treino de ontem ele fez apenas o 17º tempo, enquanto Giancarlo Fisichella, seu companheiro na Benetton, que regularmente tem sido mais veloz que ele, obteve o 11º tempo, com uma marca quase dois segundos melhor. Ao falar para a imprensa inglesa, Button respondeu que "não está perdido" por causa do dinheiro que, de repente, passou a ganhar. Este ano, depois de seis etapas disputadas, seu excelente conceito de piloto começa a ficar em xeque.