Button começa trabalho na McLaren e já fala em título

O inglês Jenson Button começou oficialmente nesta segunda-feira a vida de funcionário da McLaren. Depois de passar a virada do ano no Havaí, ele viajou para Woking, na Inglaterra, e visitou a fabrica de sua nova equipe. Na primeira entrevista com o uniforme do time inglês, o atual campeão da Fórmula 1 disse que o objetivo em 2010 é tentar o bi.

"É óbvio que meu grande objetivo é manter o número 1 no meu carro o máximo de tempo possível", disse Button. Entretanto, ele sabe que a concorrência de Lewis Hamilton na equipe e o nível de adversários como Fernando Alonso, Felipe Massa, Sebastian Vettel e Michael Schumacher podem complicar sua tarefa. Por isso, o campeão de 2009 aposta que a preparação até o início da temporada será fundamental.

"Ainda é cedo para começar a falar no campeonato. A espinha dorsal de um título é construída de uma boa preparação, muito foco, e dedicação. O trabalho começa agora - as próximas dez semanas vão ditar os rumos do campeonato", afirmou.

Button afirmou que, após a conquista do título, está com uma motivação extra e que já sente-se em casa na nova equipe. "Estou mais motivado do que nunca para trabalhar com a equipe e os engenheiros. É fantástico ser parte de uma equipe que está entre os nomes mais famosos da Fórmula 1."