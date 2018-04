Button diz que ele precisa ser mais agressivo na Bélgica

VALENCIA - O brasileiro Rubens Barrichello mandou no domingo um recado claro ao colega de equipe e líder do campeonato, Jenson Button: a batalha pelo título da Fórmula 1 está longe de acabar.

O britânico reconheceu que precisa ser mais agressivo na Bélgica, na próxima semana, após a vitória de Barrichello no domingo no GP da Europa. O brasileiro agora está em segundo lugar no campeonato, 18 pontos atrás de Button, com seis corridas a serem disputadas.

"É bom ser consistente e não se acidentar. Mas se você é consistente e consegue dois pontos, isso não é o suficiente", disse Button, que terminou em sétimo. "Eu vou a Spa e serei mais agressivo, com certeza. Em todos os aspectos, não apenas dirigindo, mas com estratégia e com os pneus."

"É onde nós devemos ser assim, porque de outro modo isso (a liderança) vai sumir pouco a pouco." A vitória de Barrichello foi a primeira do piloto de 37 anos em quase cinco anos, e a 100a de um brasileiro. Ele teve um difícil começo de temporada, assistindo a Button vencer seis das primeiras sete corridas.