Button diz que está animado com a Honda para 2008 A chegada de Ross Brawn como novo chefe de equipe da Honda devolveu o sorriso ao rosto de Jenson Button, após uma temporada para se apagar da memória em 2007. "A Honda está muito animadora para o futuro", disse o piloto britânico à Reuters Television no estádio de Wembley, antes da "Corrida dos Campeões" do próximo dia 16. "Acho que 2008 será um ano muito bom." "Não acho que você pode dizer que vamos lutar pelo campeonato, porque não estaremos fortes o bastante na primeira corrida -- sair de onde nós estávamos para conquistar o campeonato nunca foi feito antes", acrescentou Button. "Então estamos trabalhando muito duro por um bom carro e para mim, o mais importante é ver os avanços a cada corrida, e muito será devido a Ross e à aerodinâmica do carro." Button, de 27 anos, esperava lutar pelo título este ano após ter conquistado a primeira vitória de sua carreira na Hungria, em 2006. Entretanto, ele marcou apenas seis pontos -- o total de sua equipe em 17 corridas. Brawn, maestro tático do aposentado heptacampeão Michael Schumacher tanto na Benetton como na Ferrari, foi contratado pela Honda em novembro, após ter ficado um ano longe do esporte. "Antes mesmo de abrir a boca ele já levantou a equipe por suas conquistas", disse Button. "Ele vem com muita experiência e também vem para um cargo que nós não tínhamos há bastante tempo, uma liderança na área técnica. E isso é o que precisávamos."