Button é o mais rápido em Mugello O piloto britânico Jenson Button (BAR-Honda) foi o mais rápido nos testes que algumas equipes realizaram nesta quinta-feira em Mugello. Terceiro colocado no GP de San Marino, o britânico completou 121 voltas e na sua melhor passagem registrou o tempo de 1min.20s.25. Button foi mais rápido que Michael Schumacher (Ferrari) que, em sua melhor passagem, marcou 1:20.56 e ficou com a segunda posição. Rubens Barrichello fez o terceiro tempo: 1:21.40. O também brasileiro Enrique Bernoldi - piloto de provas da BAR - obteve o quarto tempo (1;21.50) e muito atrás, vieram as Minardi: o holandês Christijan Albers marcou 1:24.38 e o austríaco Patrick Friesacher ficou no 1:25.72.