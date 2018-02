Button é o mais rápido na Espanha e Rubinho fica em quarto O piloto inglês Jenson Button, da Honda, conseguiu superar o italiano Giancarlo Fisichella e o espanhol Fernando Alonso, ambos da Renault, e foi o mais rápido nesta quinta-feira, durante o treino da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, na Espanha. Button marcou 1m13s935, contra 1m13s971 de Fisichella, que foi o segundo colocado, e 1m13s977 de Alonso, o terceiro. Já o brasileiro Rubens Barrichello conseguiu melhorar seu desempenho e fez o quarto melhor tempo do dia, com 1m14s266. O finlandês Kimi Raikkonen, que foi o melhor nos treinos de quarta-feira, teve problemas com a McLaren e foi o sexto colocado do dia. Quem também enfrentou problemas foi o alemão Ralf Schumacher, da Toyota, que perdeu o controle do carro e rodou por duas vezes na pista. Como nos demais testes desta semana na Espanha, a estreante equipe japonesa Super Aguri foi a pior do dia. O melhor tempo de Takuma Sato (1m19s787) foi quase seis segundos mais lento do que o primeiro colocado. Para as equipes que estão treinando na Espanha, essa será a última semana de testes antes que os carros sejam enviados para o Bahrein - local onde acontecerá o primeiro Grande Prêmio da temporada 2006 da Fórmula 1, no próximo dia 12 de março. Veja a classificação dos treinos desta quinta: 1.º Jenson Button (ING/Honda) - 1m13s935 (116 voltas) 2.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1m13s971 (125) 3.º Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1m13s977 (113) 4.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1m14s266 (119) 5.º Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1m14s588 (131) 6.º Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1m15s475 (80) 7.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1m15s774 (83) 8.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1m15s973 (97) 9.º David Coulthard (ING/Red Bull) - 1m16s034 (54) 10.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1m16s057 (103) 11.º Mark Webber (AUS/Williams) - 1m16s128 (97) 12.º Cristian Klien (AUT/Red Bull) - 1m16s923 (55) 13.º Cristijan Albers (HOL/Midland) - 1m17s142 (79) 14.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1m19s787 (58)