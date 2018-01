Button é o melhor do treino em Jerez O piloto britânico Jenson Button foi o mais rápido no treino desta sexta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha, onde as equipes da Fórmula 1 fazem testes para a temporada 2005. Com o novo carro da BAR, ele fez o tempo de 1m15s680, ficando a apenas 30 milésimos de segundo do recorde do circuito, pertencente ao alemão Michael Schumacher. Schumacher, inclusive, treinou nesta sexta-feira em Jerez. O piloto da Ferrari usou o carro de 2004 com adaptações para a nova temporada e conseguiu o terceiro tempo do dia (1m16s668), atrás também do colombiano Juan Pablo Montoya, que marcou 1m16s198 com a McLaren. Dois brasileiros estiveram na pista, ambos pilotos de testes. Ricardo Zonta foi o 8º colocado com a Toyota (1m17s719) e Enrique Bernoldi terminou na 11ª posição com a BAR (1m18s585). Confira os tempos do dia: 1º Jenson Button (BAR) - 1m15s680 (129 voltas) 2º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m16s198 (95 voltas) 3º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m16s668 (126 voltas) 4º David Coulthard (Red Bull) - 1m16s802 (101 voltas) 5º Kimi Raikkonen (Mclaren) - 1m17s366 (101 voltas) 6º Mark Webber (Williams) - 1m17s421 (113 voltas) 7º Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1m17s439 (107 voltas) 8º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m17s719 (115 voltas) 9º Nick Heidfeld (Williams) - 1m17s932 (130 voltas) 10º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m18s062 (109 voltas) 11º Enrique Bernoldi (BAR) - 1m18s585 (121 voltas) 12º Luca Badoer (Ferrari) - 1m18s778 (79 voltas)