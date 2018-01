Button é o melhor nos testes da F1 O inglês Jenson Button, da Renault, foi o mais rápido no último dia de treinos que algumas equipes da Fórmula 1 fizeram em Barcelona, na Espanha, como preparação para o início da temporada, dia 3 de março, na Austrália. No teste desta quarta-feira, ele marcou o tempo de 1m17s687 no circuito de Montmeló. Confira os tempos desta quarta-feira em Barcelona: 1º Jenson Button (Renault) - 1m17s687 2º Heinz-Harald Frentzen (Arrows) - 1m18s620 3º Takuma Sato (Jordan) - 1m18s962 4º Mark Webber (Minardi) - 1m20s249 5º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m20s387 6º Alex Yoong (Minardi) - 1m23s503