Button e Pérez celebram volta da Honda à McLaren

Button lembrou de sua longa relação com a Honda, já que pilotou carros com o motor da marca de 2003 a 2008. Em 2006, inclusive, o inglês venceu sua primeira prova na Fórmula 1, na Hungria, impulsionado justamente pelos motores japoneses da equipe Honda.

"A primeira vez que pilotou um carro com motor Honda na Fórmula 1 foi em 2003, e trabalhei como piloto da equipe Honda entre 2006 e 2008, ganhando meu primeiro GP na Hungria, em 2006, em um carro da Honda. Então eu sei exatamente o quão apaixonada é a Honda no que se trata de esportes a motor, e a Fórmula 1 em particular", disse Button.

Já Sergio Pérez terá pela primeira vez em suas mãos um carro com motor Honda e não escondeu a felicidade por estar na McLaren com os motores da marca japonesa. Com esta mesma combinação, Ayrton Senna, ídolo do mexicano, fez história no fim dos anos 80 e início dos 90, quando venceu seus três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991).

"Nasci em 1990, ano em que o Senna ganhou o segundo de seus três títulos pilotando pela McLaren-Honda", lembrou. "Claro, o Senna era meu herói, como era herói de milhões de pessoas que viviam na América Central e na América do Sul. Então, o anúncio de hoje (quinta) me leva às fantásticas memórias daquela era de sucesso e também inicia uma nova era", afirmou Pérez.