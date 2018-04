Button e Raikkonen ficaram satisfeitos A Ferrari ganhou mais uma, a 14ª vitória em 16 etapas, mas por uma diferença bem menor da que vinha ocorrendo. Esse é o motivo de Jenson Button, da BAR, segundo colocado, e Kimi Raikkonen, McLaren, terceiro, demonstrarem tanta resignação com o resultado. "Pela quarta vez terminei em segundo, e desta vez a um segundo do vencedor, com Ferrari, estou batendo à porta da vitória", disse Button. Já Raikkonen explicou que até arriscou ultrapassar Rubens Barrichelo ao antecipar seu terceiro pit stop. Havia feito o primeiro na 12.ª, junto de Rubinho, um atrás do outro, primeiro e segundo colocado, o segundo na 27.ª e apenas 7 voltas mais tarde, n a 36.ª, voltou para o box. "A idéia era, mais leve, abrir uma diferença para Rubens para que quando eu fizesse minha terceira parada (36.ª volta) e Rubens a sua (42.ª), eu pudesse sair à sua frente." Mas admitiu: "Sabíamos do risco de não só não dar cert o como perder o segundo lugar para Button, como acabou acontecendo", disse Raikkonen. "Nosso maior objetivo aqui na China era ampliar a diferença para a Renault na luta pelo segundo lugar entre os construtores e conseguimos", lembrou Button. Como o inglês somou 8 pontos e Takuma Sato, companheiro de BAR, 3 com o sexto lugar, a equipe ch egou a 105 pontos. A Renault marcou pontos apenas com Fernando Alonso, 5, com o quarto lugar, e atingiu 96, terceira colocada. Jacques Villeneuve, na sua volta, ficou num distante 11.º lugar. Raikkonen, por sua vez, contou que a McLaren é outra equipe depois da estréia do MP4/19B, no GP da França. Enquanto no GP da Europa, sétimo do calendário, a Williams tinha 36 pontos diante de 5 da McLaren, uma diferença de 31 pontos, depois da prova de ontem a Williams chegou a 64 com o quinto lugar de Juan Pablo Montoya e a McLaren, 58. Apenas 6 pontos separam a Williams, quarta, da McLaren, quinta. E pela evolução da McLaren, é mais provável que ultrapasse a Williams depois dos GPs do Japão e do Bra sil, os que faltam para o encerramento do campeonato.