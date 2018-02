Button: "Em breve, a BAR vencerá na F-1" ?A Fórmula 1 seria muito mais competitiva sem a Ferrari.? Esta é a opinião do piloto inglês Jenson Button, terceiro colocado na atual temporada da mais importante categoria do automobilismo. Segundo ele, neste caso, três equipes estariam disputando o título: a BAR (escuderia de Button), a Renault e uma terceira que ele não disse o nome. O piloto esteve neste domingo no Rio de Janeiro, aproveitando a folga no calendário da Fórmula 1, para conferir a 5ª etapa da Stock Car, disputada no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá, na zona oeste. ?O problema não é o Michael Schumacher. A Ferrari que é muito forte e mais experiente. A BAR, por exemplo, ainda é uma equipe nova e estamos aprendendo bastante. Em breve vamos alcançar nosso objetivo, que é a vitória.? Para Button, as mudanças que a FIA pretende introduzir na Fórmula 1, a partir de 2006, são necessárias para aumentar a competitividade. A entidade que comanda a competição pretende colocar um único fornecedor de pneus, a mesma central eletrônica de gerenciamento para os carros, entre outras modificações. ?Tem que acontecer. Os carros estão ficando muito rápidos e vai ficar humanamente impossível guiá-los. Tem que acalmar para que não fique algo muito louco.? Button também falou sobre seu antigo companheiro de equipe, Jacques Villeneuve. ?Ele é uma pessoa de temperamento difícil. Tivemos alguns desentendimentos no ano passado. Já com o Takuma Sato tenho um relacionamento muito bom.? Mas o piloto ressaltou que isto pode mudar caso um dos dois comece a vencer na Fórmula 1. ?Os egos aumentam e o choque se torna inevitável.? Button ficou impressionado com a Stock Car e se disse admirado com a presença de 36 mil pessoas no autódromo, um recorde na história da categoria no Rio e o melhor público do ano. ?Não conhecia a Stock Car. Mas gostei do que vi. Os pilotos andam rápido e o grid é bem competitivo?, afirmou, lembrando que nos Estados Unidos existe a Nascar Racing, uma competição semelhante à brasileira. Após a disputa deste domingo, Button guiou um carro da categoria. Mas esta não foi a primeira experiência do piloto com veículos de turismo. Em 1998, ele deu seis voltas no Autódromo de Silverstone, na Inglaterra, numa prova da Fórmula Ford. No próximo fim de semana, Button volta suas atenções para a Fórmula 1. Ele vai disputar o Grande Prêmio de Montreal, no Canadá. ?Vai ser uma grande corrida.?