Button espera reagir na temporada com GP de Mônaco A McLaren vem sofrendo neste começo de temporada da Fórmula 1, com resultados abaixo das expectativas. Principal piloto da equipe, o inglês Jenson Button somou apenas 17 pontos nas cinco etapas realizadas até agora, o que o deixa apenas em 10º lugar, bem longe do alemão Sebastian Vettel (Red Bull), que lidera com 89. Mas espera que o GP de Mônaco, no domingo, possa marcar o início de uma reação.