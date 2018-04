Button fala pouco e lamenta primeiro abandono no ano

SPA - Pela primeira vez fora de uma corrida em 2009, o líder do campeonato Jenson Button não escondeu a decepção por abandonar o GP da Bélgica logo na primeira curva. O inglês da Brawn GP largou na 14.ª posição em Spa-Francorchamps e brigava por um lugar entre os 10 primeiros quando abandou após um acidente, que também excluiu da corrida Lewis Hamilton (McLaren), Romain Grosjean (Renault) e Jaime Alguersuari (Toro Rosso).

"Tive uma boa largada, já tinha passado pelo Lewis [Hamilton] e obviamente pelo Rubens [Barrichello], pelos problemas. Já tinha ganhado pelo menos quatro posições quando me aproximava da curva 5 e fui atingido pelo [Romain] Grosjean. É frustrante ser posto para fora desta forma", disse Button.

Grosjean, por sua vez, negou qualquer responsabilidade pela batida. "Fiz uma grande largada, saindo do 13.º lugar e estava tentando encontrar meu espaço na pista quando fui tocado pelo Button na Curva Cinco. Isto foi o fim para mim. Foi frustrante pois seria bom terminar uma corrida e aprender mais um pouco sobre o carro, principalmente neste circuito."

Hamilton procurou ser compreensivo com os problemas do final de semana. "Alguns dias, quando as coisa parecem ruins, elas são ruins mesmo. E hoje foi exatamente um destes dias. Tive uma largada horrível, com o sistema de segurança interferindo (problema semelhante ao de Rubens Barrichello) e quando cheguei a primeira curva virei o recheio do sanduíche, acabei sem um pedaço do bico", disse o inglês, que saiu em 12.º e não conseguiu evitar a segunda batida.

"Quando Grosjean e Button se tocaram na curva, todo mundo tentou escapar da batida e eu acabei não tendo espaço para desviar. Diminui, mas acabei sendo atingido por alguém na confusão", finalizou Hamilton.

Já Alguersuari, lamentou apenas lamentou ter sido pego pela batida coletiva. "Minha corrida não foi muito longa. Infelizmente estas coisas acontecem numa corrida e tenho de aceitar. Minha largado não foi tao ruim e o meu carro parecia bom, até a curva 5, quando Button e Hamilton se tocaram e acabaram me atingindo. Meu carro ficou destruído na batida contra a proteção, após o primeiro choque. Agora só espero um melhor resultado na próxima."

Hamilton destriuiu a suspensão dianteira direita na batida, que envolveu também Alguersuari (ao fundo)