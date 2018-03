Button faz o melhor tempo em Paul Ricard O piloto inglês Jenson Button, da BAR-Honda, foi o mais rápido na segunda jornada de treinos realizada nesta quarta-feira, no circuito de Paul Ricard, em Marselha. Ele marcou o tempo de 1:06.930 seguido das McLaren do finlandês Kimi Raikkonen (1:07.435) e do inglês David Coulthard (1:07.664). O brasileiro Cristiano da Matta, da Toyota, ficou em oitavo, com o tempo de 1:08.464. Confira os tempos nos treinos do Paul Ricard: 1) Jenson Button - BAR-Honda - 1:06.930 2) Kimi Raikkonen - McLaren-Mercedes - 1:07.435 3) David Coulthard - McLaren-Mercedes - 1:07.664 4) Marc Gené - Williams-BMW - 1:07.806 5) Fernando Alonso - Renault - 1:08.002 6) Franck Montagny - Renault - 1:08.078 7) Mark Webber - Jaguar - 1:08.331 8) Cristiano da Matta - Toyota - 1:08.464 9) Ryan Briscoe - Toyota - 1:08.969