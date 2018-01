Button faz o melhor tempo em Valência O piloto britânico Jenson Button, da BAR, fez o melhor tempo no treino desta quinta-feira, em Valência, onde algumas equipes da Fórmula 1 testaram seus carros para o começo da temporada, a partir do dia 6 de março, com o GP da Austrália. Assim como aconteceu na quarta, a chuva atrapalhou o desempenho de quem foi para a pista. Button conseguiu o tempo de 1m20s288 na melhor de suas voltas. Depois dele, veio o alemão Nick Heidfeld, que fez 1m21s606 com a Williams. Apenas mais um piloto trabalhou nesta quinta-feira em Valência: o italiano Jarno Trulli, da Toyota, com marca de 1m22s303.