Button fica com a pole no GP do Canadá O piloto inglês Jenson Button, da BAR, conseguiu a pole position para o GP do Canadá, a 8ª etapa da temporada de Fórmula 1, em Montreal. Mas o destaque mesmo foi o alemão Michael Schumacher, que deu sinal de vida e conseguiu o segundo lugar do grid com sua Ferrari. Mas, enquanto Schumacher foi bem no treino de classificação deste sábado, o brasileiro Rubens Barrichello teve problemas com sua Ferrari e, sem tempo, vai largar em último lugar. Já o outro piloto do Brasil da Fórmula 1, Felipe Massa, conseguiu a 11ª colocação com a Sauber. Líder disparado do campeonato, o espanhol Fernando Alonso, da Renault, irá largar em terceiro lugar, superando seu principal rival pelo título até agora. Afinal, o finlandês Kimi Raikkonen, da Mclaren, conseguiu apenas a 7ª posição. O GP do Canadá de Fórmula 1 acontece neste domingo, a partir das 14 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo. Confira os resultados do treino de classificação: 1º Jenson Button (BAR) - 1m15s217 2º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m15s475 3º Fernando Alonso (Renault) - 1m15s561 4º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m15s577 5º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m15s669 6º Takuma Sato (BAR) - 1m15s729 7º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m15s923 8º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m16s116 9º Jarno Trulli (Toyota) - 1m16s201 10º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m16s362 11º Felipe Massa (Sauber) - 1m16s661 12º David Coulthard (Red Bull) 1m16s890 13º Nick Heidfeld (Williams) - 1m17s081 14º Mark Webber (Williams) - 1m17s749 15º Christijan Albers (Minardi) - 1m18s214 16º Christian Klien (Red Bull) - 1m18s249 17º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m18s664 18º Tiago Monteiro (Jordan) - 1m19s034 19º Patrick Friesacher (Minardi) - 1m19s574 20º Rubens Barrichello (Ferrari) - sem tempo