Button fica frustrado com 12.º lugar no grid em Cingapura

CINGAPURA - Líder do campeonato, o piloto inglês Jenson Button saiu frustrado do treino de classificação do GP de Cingapura de Fórmula 1, realizado neste sábado. Ele conseguiu apenas a 12ª posição no grid de largada e admitiu que será complicado somar pontos na prova deste domingo.

"Não foi bom. Na verdade, foi um desastre", afirmou Button, que não conseguiu sequer passar para a última parte do treino de classificação, quando só os 10 melhores disputaram a pole position. "Tivemos problemas no acerto do carro. Foi uma sessão frustrante."

Button ainda tem boa vantagem na liderança do campeonato, com 14 pontos a mais do que o segundo colocado, o brasileiro Rubens Barrichello, que é seu companheiro na equipe Brawn GP. Mas sabe que essa diferença pode diminuir ainda mais neste domingo.

"Estou preocupado. Posso ficar sem pontuar, o que é muito ruim para o campeonato", disse Button, lembrando que Rubinho vai largar na sua frente em Cingapura - o brasileiro é o 10º colocado do grid - e faltam apenas quatro etapas para o final da temporada.