Button lidera o treino da Fórmula 1 O piloto inglês Jenson Button, da BAR, fez o melhor tempo nesta sexta-feira, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, em mais uma dia de treinos das equipes de Fórmula 1. O segundo colocado foi justamente o líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso, da Renault. Quatro pilotos brasileiros participaram dos testes. O único titular é Felipe Massa, que fez o 4º tempo com a Sauber. Antonio Pizzonia (Williams) foi o 9º, Enrique Bernoldi (BAR) ficou em 11º e Ricardo Zonta (Toyota) terminou na 13ª colocação. Sete equipes participaram dos testes nesta sexta-feira na Espanha, todas com pneus Michelin. Williams, McLaren, Toyota, Red Bull, Renault, BAR e Sauber mandaram seus carros para a pista de Jerez - apenas Ferrari, Jordan e Minardi, times que usam Bridgestone, não estiveram por lá. A Fórmula 1 parte agora para a França, onde acontece a 10ª etapa da temporada, no dia 3 de julho, no circuito de Magny-Cours. Confira os tempos do dia em Jerez de la Frontera: 1º Jenson Button (BAR) - 1m17s154 (83 voltas) 2º Fernando Alonso (Renault) - 1m17s197 (118) 3º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m17s345 (61) 4º Felipe Massa (Sauber) - 1m17s375 (87) 5º Jarno Trulli (Toyota) - 1m17s430 (112) 6º Franck Montagny (Renault) - 1m17s549 (118) 7º Takuma Sato (BAR) - 1m17s559 (28) 8º Pedro de la Rosa (Mclaren) - 1m17s685 (95) 9º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m17s970 (80) 10º Nick Heidfeld (Williams) - 1m18s136 (67) 11º Enrique Bernoldi (BAR) - 1m18s570 (47) 12º David Coulthard (Red Bull) - 1m18s619 (60) 13º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m18s658 (99) 14º Anthony Davidson (BAR) - 1m18s678 (36) 15º Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1m19s681 (101)