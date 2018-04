Button minimiza briga por vice, mas exalta temporada

"Obviamente é legal saber que você terminou a temporada na frente de grandes pilotos. Mas não acho essa disputa [pelo vice-campeonato] tão importante", declarou o piloto inglês da McLaren, que já foi campeão da Fórmula 1 em 2009, quando estava na Brawn GP.

Sem se preocupar com a luta pelo vice-campeonato, Button revelou que seu objetivo na prova de domingo em Interlagos é superar os carros da Red Bull, que é a melhor equipe da temporada. "Terminar a corrida na frente da Red Bull seria ótimo, afinal Vettel se sagrou campeão neste carro", revelou.

Uma vitória no GP do Brasil confirmaria o bom momento de Button na Fórmula 1. Ao longo da temporada, ele superou o companheiro de equipe, o também inglês Lewis Hamilton, e foi o único a ameaçar o título antecipado de Vettel. "Estou feliz pelo que fiz neste ano. Tirei o máximo do carro e consegui algumas boas performances", exaltou o piloto.

Atrás apenas do campeão Vettel na classificação geral do campeonato, Button soma 255 pontos, dez a mais que o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari. Com poucas chances de ficar com o vice-campeonato, o australiano Mark Webber, da Red Bull, tem 233 pontos e está em terceiro lugar.