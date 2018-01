Button não vai correr GP de Mônaco Jenson Button está fora do GP de Mônaco. O inglês da BAR, seguindo orientações médicas do Hospital Princesse Grace e do delegado médico da FIA, Syd Watkins, não vai disputar a sétima etapa da temporada de Fórmula 1. Durante os treinos livres de sábado, Button bateu violentamente ao sair do túnel, contra o guard rail, e foi prontamente atendido pelos médicos, sem lesões. ?Creio que essa seja a decisão certa, embora tanto Jenson como nós estejamos tristes por sua ausência?, disse o dono da escuderia, David Richards.