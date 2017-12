Button, o favorito à vaga de Montoya Jenson Button, Giancarlo Fisichella e Mark Webber são os candidatos à vaga de Juan Pablo Montoya na Williams em 2005. E Button, hoje na BAR, é mesmo o primeiro da lista. A informação vem de Frank Williams e seu sócio e diretor-técnico Patrick Head, durante entrevista concedida à rede de TV BBC. Montoya trocará a Williams pela McLaren. Nesta quinta-feira Button não treinou com o carro que é a sensação da pré-temporada, o BAR 006, em Jerez de la Frontera, na Espanha. O mais veloz foi o francês Franck Montagny, com o modelo do ano passado da Renault, mas equipado com o motor deste ano, muito distinto, 1min17s051 (90 voltas). Com o carro novo da BAR andou Takuma Sato e mais uma vez foi rápido, 1min17s174 (105). Michael Schumacher deu seqüência aos testes com a Ferrari F2004 em Mugello. Foram 57 voltas, com 1min19s674 na melhor. Rubinho já chegou a 1min18s704, segunda-feira. Numa entrevista concedida à imprensa italiana, perguntaram a Schumacher, já que ele "ama" futebol, como costuma dizer: "Quem foi melhor, Pelé ou Maradona?". O piloto respondeu: "Zidane."