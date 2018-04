Button promete ser mais agressivo no GP da Bélgica O piloto britânico Jenson Button terminou o GP da Europa, em Valência, apenas na sétima colocação e viu a sua distância para o segundo colocado, que agora é o brasileiro Rubens Barrichello, cair para 18 pontos. Preocupado com a liderança, ele prometeu ser mais agressivo no GP da Bélgica, no próximo final de semana.