Button quebra recorde em Barcelona O piloto inglês Jenson Button, da BAR, quebrou o recorde da pista de Montmeló, em Barcelona, nesta quinta-feira, durante a segunda sessão de treinos livres que várias equipes de Fórmula 1 realizam na Espanha. Button andou forte e fechou a sessão com o tempo de 1min.13s.552, chegando à frente do italiano Jarno Trulli (Toyota), que marcou 1:14.231. O japonês Takuma Sato (BAR) - que na primeira sessão havia sido o mais rápido - ficou com o terceiro tempo (1:14.247). Rubens Barrichello (Ferrari) terminou em quinto e o líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso (Renault), foi apenas o sexto colocado. Veja os tempos: .1. Jenson Button (ING/BAR Honda) 1:13.552 .2. Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:14.231 .3. Takuma Sato (JAP/BAR Honda) 1:14.247 .4. Alex Wurz (AUT/McLaren Mercedes) 1:14.391 .5. Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:14.645 .6. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:14.670 .7. Luca Badoer (ITA/Ferrari) 1:14.761 .8. Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:14.826 .9. Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) 1:14.929 10. Nick Heidfeld (ALE/BMW Williams) 1:14.932 11. David Coulthard (ESC/Red Bull Cosworth) 1:14.957 12. Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) 1:15.018 13. Antonio Pizzonia (BRA/BMW Williams) 1:15.141 14. Mark Webber (AUS/BMW Williams) 1:16.050 15. Felipe Massa (BRA/Sauber Petronas) 1:16.942 16. Enrique Bernoldi (BRA/BAR Honda) 1:17.243.