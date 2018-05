Button se despede após apenas 13 voltas em Abu Dhabi e revela emoção

A carreira de Jenson Button na Fórmula 1 chegou ao fim neste domingo, depois de uma curta participação no GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ele precisou abandonar na 13.ª volta, depois que o carro dele, uma McLaren, apresentou problemas na suspensão.

"Minha corrida foi curta, mas eu amei todo o resto. Eu estava realmente emocionando antes de entrar no carro. Foi uma atmosfera realmente especial com toda a equipe, todos meus amigos e minha família me aplaudindo durante meu caminho para o boxe. Estou feliz por estar usando meus óculos escuros naquele momento", brincou.

Antes da corrida, equipe, família e amigos formaram um corredor para Button passar entre a saída do local onde ele estava concentrado até o boxe da McLaren. Na prova, foram apenas 13 voltas após o carro mais uma vez atrapalhar.

"Eu não achava que eu fosse ter uma falha como essa", disse Button, desapontado, depois de levar o carro até a garagem. Logo, porém, ele lembrou que o mais importante foi o que fez no restante da sua passagem pela F-1. "Estou muito contente com tudo que eu alcancei durante a carreira. Agora, está feito".

Campeão do Mundial em 2009, Button tinha a possibilidade de correr na F-1 por mais um ano, uma vez que tem contrato com a McLaren até 2018. Ele, entretanto, optou por tirar um ano sabático. Já avisou que, mesmo assim, não volta para 2018.