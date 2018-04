Button se diz preocupado com reação de Rubinho no Mundial

SPA - Líder do campeonato, o inglês Jenson Button voltou a decepcionar no treino classificatório para o GP da Bélgica, neste sábado. O piloto da Brawn GP ficou apenas com a 14.ª colocação no grid de largada e ainda viu crescer a ameaça do companheiro de equipe, o brasileiro Rubens Barrichello, que garantiu a quarta posição.

Depois de vencer o GP da Europa, no domingo passado, Rubinho retomou a segunda posição do Mundial de Fórmula 1 e está a 18 pontos do inglês. A aproximação do brasileiro assustou Button.

"Meu companheiro de equipe é meu principal rival quando os carros da Red Bull não estão na pista", disse, ao se referir aos pilotos Mark Webber e Sebastian Vettel, terceiro e quarto colocados na classificação geral, respectivamente. "Minha liderança vai desaparecer muito rápido se eu continuar a ter péssimos finais de semana", admitiu Button, que ficou em sétimo na última corrida.

O carro do inglês vem apresentando os mesmos problemas enfrentados por Rubinho há algumas corridas, como falta de estabilidade na parte traseira e falta de aderência dos pneus. "É estranho que nossos acertos sejam diferentes", comentou o inglês.

Button, porém, evitou lamentações e disse estar confiante na capacidade da equipe de resolver os problemas antes do GP da Itália, daqui a duas semanas. "É frustrante, mas não adianta ficar pensando muito nisso. Tudo que podemos fazer é tentar melhorar a situação".