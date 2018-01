Button supera Rubinho no treino da F1 O piloto inglês Jenson Button fez o melhor tempo no treino desta quinta-feira, em Jerez de la Frontera, na Espanha, que contou com a participação de 3 equipes da Fórmula 1. Ele, inclusive, superou seu novo companheiro na Honda (antiga BAR), o brasileiro Rubens Barrichello, que ficou em segundo lugar. Com a experiência de 3 temporadas na antiga BAR, Button já está acostumado ao carro da equipe - assim, marcou 1m18s795 na melhor de suas voltas nesta Quinta-feira. Enquanto isso, depois de 6 anos na Ferrari, Rubinho ainda tenta se adaptar à nova casa - seu tempo foi 1m19s288. Nesta sexta-feira, apenas os pilotos da Honda e da Williams continuam testando em Jerez de la Frontera. Confira os tempos do dia: 1º Jenson Button (ING/Honda) - 1m18s795 (92 voltas) 2º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1m19s288 (61 voltas) 3º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1m19s373 (60 voltas) 4º Alexander Wurz (AUT/Williams) - 1m20s187 (77 voltas) 5º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1m20s323 (49 voltas) 6º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1m20s333 (75 voltas)