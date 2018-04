Button valoriza 2.º lugar em Monza e vantagem sobre Vettel

MONZA - O inglês Jenson Button não escondeu que gostaria de ter superado o companheiro de Brawn GP, Rubens Barrichello, neste domingo. Mas o líder do campeonato preferiu valorizar o segundo lugar no GP da Itália e a ampla vantagem sobre o alemão Sebastian Vettel e o australiano Mark Webber, terceiro e quarto colocados na classificação geral da Fórmula 1.

"É bom estar aqui de volta no pódio, mas gostaria de estar no lugar de Rubens", afirmou o inglês, depois de passar cinco provas longe do pódio. Apesar do bom resultado, Button viu Barrichello se aproximar na classificação. O brasileiro, com 66, diminuiu para 14 pontos a vantagem do rival, que tem 80.

"Foi um grande resultado. Perdi dois pontos para o Rubens mas ganhei sete sobre Vettel. É muito melhor se concentrar em apenas uma pessoa, do que em três", disse o inglês, que viu os rivais Vettel e Webber cair de produção neste domingo. Vettel chegou em oitavo e somou apenas um ponto. Já Webber abandonou ainda na primeira volta e não pontuou.