Cabreúva vai ganhar autódromo de R$ 42 milhões O município de Cabreúva, a 80 quilômetros de São Paulo, vai ganhar um complexo automobilístico, o SP Races, no valor de R$ 42 milhões. A área onde será construída a pista tem 2,1 milhões de metros quadrados e é quase duas vezes maior do que o Autódromo de Interlagos. Os investimentos serão feitos pelos empresários Walter Derani e Antônio Ermírio de Moraes Filho. As obras devem começar assim que o projeto for liberado pelo Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais (DPRN). O complexo terá pistas de asfalto para a realização de provas, shopping para o público, simuladores de corridas, parque temático infantil e um autorama. No futuro, a obra pode servir de opção para o Autódromo de Interlagos e abrigar algumas competições que são realizadas nele. A expectativa é que até o final da obra os valores investidos atinjam os R$ 100 milhões. Atualmente, o Autódromo de Interlagos é a única pista na América Latina a fazer parte do Circuito Internacional da Fórmula 1.