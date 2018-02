Cacá Bueno diz que será difícil correr de novo em Interlagos

O atual bicampeão da Stock Car, Cacá Bueno, mostrou toda a sua tristeza e indignação com o acidente que acabou na morte do piloto paranaense Rafael Sperafico, no domingo, em Interlagos. Veja também: Cidade paranaense pára no enterro do piloto Rafael Sperafico Galeria de fotos do acidente Bragantini diz que carro de Rafael Sperafico tinha problemas Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos Curva do Café: acidentes sérios nos últimos anos Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car "Vai ser difícil a gente voltar para o autódromo. Preferia que tivesse corrida já no próximo domingo, mas não há. Então vai ser difícil, mas só até quando acender a luz verde, aí você esquece tudo e acelera", afirmou o piloto ao programa Bem Amigos, da SporTV. "Não é fácil a gente ver alguém do seu ambiente de trabalho perder a vida. Todos sabem os riscos deste trabalho e sabemos que estamos sujeitos a acidentes como este", disse Cacá sobre o trágico acidente com o piloto da Stock Light. "Acompanhei a carreira dele [Rafael Sperafico], mais de perto, desde Campo Grande. Ele veio e me disse que corria com o carro 0 por que gostava do meu estilo de pilotagem", contou.