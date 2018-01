Cacá Bueno é desclassificado na Stock Líder do campeonato da Stock Car, o piloto Cacá Bueno fez o melhor tempo no treino classificatório deste sábado da Stock Car, mas foi desclassificado pela organização por ter reabastecido durante o treino. Assim, a pole position da etapa de São Paulo, a quarta da temporada, neste domingo, no Autódromo de Interlagos, fica com Hoover Orsi. A corrida começa às 13 horas e terá transmissão da SporTV. Cacá Bueno havia conseguido a sua primeira pole na temporada, que seria a nona de sua carreira, com o tempo de 1m38s504. Como Cacá foi rebaixado para o 39.º e último lugar, todos os pilotos ganham uma posição. Confira quem são os dez primeiros colocados do grid: 1.º - Hoover Orsi (NasrCastroneves/C), 1min39s165; 2.º - Thiago Camilo (Texaco-Vogel/C), a 0s185; 3.º - Thiago Marques (Petrobras-Action Power/C), a 0s226; 4.º - Duda Pamplona (Officer-Pamplona?s/M), a 0s354; 5.º - Luciano Burti (Eurofarma-RC/C), a 0s393; 6.º - Pedro Gomes (Katalogo/M), a 0s514; 7.º - Valdeno Brito (Bennamed-Nascar/M), a 0s641; 8.º - Rodrigo Sperafico (WB/C), a 0s666; 9.º - Mateus Greipel (Bassani-RC3/C), a 0s730; 10.º - Antonio Jorge Neto (Eurofarma-RC/C), a 0s749. Obs.: C - chassi Chevrolet e M - chassi Mitsubishi.