Cacá Bueno é o mais rápido nos treinos livres da Stock Car O treino que definirá as primeiras colocações no grid da quinta etapa da Stock Car, neste sábado, no autódromo de Londrina, tem a característica de apontar o vencedor da prova. Nas oito corridas da categoria lá realizadas, em sete oportunidades o autor da pole, do segundo ou terceiro tempos recebeu a bandeirada em primeiro. No treino livre realizado nesta sexta-feira no travado circuito de 3.145 metros deu bem o tom do que será a disputa: Cacá Bueno, com Mitsubishi Lancer, vencedor de três das quatro etapas este ano, registrou o melhor tempo, 1min17s548, à média de 145,9 km/h, enquanto o 30.º colocado, Juliano Moro, também com Mitsubishi, ficou a menos de um segundo, 1min18s530. A classificação, neste sábado, começa às 10h50, limitada a 16 voltas a cada piloto. Os dez mais rápidos disputam a superpole, em apenas 10 minutos, a partir das 12h50. A largada, no domingo, será às 13 horas. Cacá lidera o campeonato, com 75 pontos, seguido por Hoover Orsi, com Volkswagen, 70, e Thiago Camilo, Chevrolet Astra, 42.