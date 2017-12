Cacá Bueno é o pole na Stock Car Cacá Bueno conseguiu a pole position da etapa de Campo Grande (MS), a penúltima do campeonato da Stock Car. O líder Giuliano Losacco ficou apenas com a 12ª posição do grid e o seu único adversário pelo título, Antonio Jorge Neto, larga em 5º lugar. Giuliano Losacco está a apenas três pontos do título. Precisa de um 13º lugar para, independentemente do resultado dos adversários, ser campeão já em Campo Grande - a última etapa do campeonato acontece em Interlagos. A prova deste domingo tem largada prevista para as 10h30 e o videoteipe será exibido pelo SporTV às 13 horas. Confira os 10 primeiros do grid de largada: 1) Cacá Bueno - 1m28s795 2) Ingo Hoffmann - a 0s024 3) Wagner Ebrahim - a 0s107 4) Valdeno Brito - a 0s465 5) Antonio Jorge Neto - a 0s664 6) David Muffato - a 0s898 7) Mateus Greipel - a 1s080 8) Carlos Alves - a 1s148 9) Thiago Camilo - a 1s538 10) Juliano Moro - a 1s673