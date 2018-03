Cacá Bueno é pole na Stock Car O piloto Cacá Bueno (Petrobras-Action Power) vai largar na frente neste domingo, na primeira etapa da Stock Car V8 a ser disputada em Curitiba. Com o tempo de 49s986 ele foi o mais rápido nos treinos deste sábado e garantiu a sua sexta pole-position da carreira. Pedro Gomes (Giaffone Motorsport), que se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo, vai largar em segundo e Alceu Feldmann (RS Competições) será o terceiro no grid. ?Largar na frente nesta prova é menos fundamental do que em outras pistas, pois nesta anel externo não é definitivo. Vejam o ano passado, quando o Ingo largou bem atrás e venceu. Meu carro está rápido e consistente e esse circuito exige muito dos pneus e dos freios?, disse Cacá. A prova de abertura do campeonato começa as 10h30 deste domingo, com transmissão pela Rede Globo. Veja os tempos dos treinos de classificação 1) Cacá Bueno (Petrobras-Action Power) , 49s986, com média de 183,65 km/h 2) Pedro Gomes (Giaffone Motorsport), a 0s005 3) Alceu Feldmann (RS Competições) 0s010 4) Giuliano Losacco (ItupetroRC Competições), a 0s061 5) Chico Serra (WB-Texaco), a 071 6) Guto Negrão (Medley-A.Mattheis), a 0s104 7) Raul Boesel (Repsol-Boettger), a 0s108 8) David Muffato (Repsol-Boettger), a 0s176 9) Ricardo Maurício (Katologo Racing), a 0s217 10) Thiago Camilo (Golden Cross-Vogel), a 0s226 11) Antonio Jorge Neto (Medley-A.Mattheis), a 0s232 12) Mateus Greipel (Famossul Motorsport), a 0s271 13) André Bragantini (Golden Cross-Vogel) a 0s311 14) Thiago Marques(Petrobras-Action Power) ,a 0s344 15) Carlos Alves (Philips Motorsport), a 0s392 16) Gualter Salles (Scuderia 111), a 0s413 17)Neto de Nigris (Scuderia 111), a 0s492 18) Valdeno Brito (Bennamed-Nascar), a 0s536 19) Airton Daré (Giaffone Motorsport), a 0s573 20) Wagner Ebrahim (Diretriz Racing), a 0s599 21)Henrique Favoretto (LM Racing), a 0s633 22)Popó Bueno (WB-Texaco), a 0s665 23) Ingo Hoffmann (Filipaper Racing), a 0s691 24) Ricardo Etchenique (ItupetroRC Competições), a 0s702 25) Nonô Figueiredo (Avallone Motorposrt), a 0s703 26) Sandro Tannuri (Filipaper Racing), a 0s791 27) Wellington Justino (Motor 3 Motorsport) , a 0s964 28) Hoover Orsi (Avallone Motorsport) , a 1s169 29) Aloysio Andrade(Bennamed-Nascar), a 1s409 30) Rodney Felício (Salmini Racing), a 1s670 31) Juliano Moro (NasrCastroneves), a 8s636 32) Adalberto Jardim (NasrCastroneves), sem tempo 33)Luis Carreira Jr. (Philips Motorsport), sem tempo