Cacá Bueno é punido e embola disputa na Stock Car A disputa do título da Stock Car ficou mais embolada. Neste domingo, os organizadores da Stock Car puniram Cacá Bueno com 20 segundos, o que fez o piloto da equipe Competições cair da sétima para a 13.ª colocação na corrida do Rio de Janeiro, a penúltima etapa do campeonato, que foi disputada em Jacarepaguá. Cacá foi punido depois de uma queixa do bicampeão Giuliano Losacco, que ficou irritado por causa de um choque ocorrido na última volta da prova. Os organizadores, depois de reverem a cena, consideraram o piloto da equipe RC Competições culpado. Desta forma, Cacá somou apenas três pontos, o suficiente para manter a liderança da classificação geral, com 250. Quem acabou ficando com a sétima posição da prova foi Christian Fittipaldi. O primeiro lugar da corrida no Rio também foi confirmado para o paranaense Tarso Marques, que completou o pódio ao lado de Antonio Jorge Neto e Hoover Orsi. Por sinal, com a terceira colocação, Orsi foi para 248 pontos na classificação geral e está na briga pelo título. Com a punição de Cacá, os quatro primeiros colocados têm chances de conquistar o título, já que a diferença entre o líder e o quarto (Felipe Maluhy) ficou em apenas 5 pontos. Classificação da prova após 32 voltas: 1.º Tarso Marques (Terra/Avallone) - 50min24s128 2.º Antonio Jorge Neto (RC Competições) - a 0s608 3.º Hoover Orsi (Nasr Castroneves) - a 9s900 4.º Ingo Hoffmann (AMG) - a 10s736 5.º Pedro Gomes (Vogel Motorsport) - a 19s819 6.º Alceu Feldmann (Boettger Competições) - a 21s693 7.º Christian Fittipaldi (Bassani Racing) - a 22s257 8.º Giuliano Losacco (Medley) - a 23s433 9.º Felipe Maluhy (Terra/Avallone) - a 23s757 10.º Rodrigo Sperafico (JF Racing) - a 23s998 13.º Cacá Bueno (RC Competições) - a 43s314 Classificação do campeonato: 1.º Cacá Bueno - 250 pontos 2.º Hoover Orsi - 248 3.º Giuliano Losacco - 245 4.º Felipe Maluhy - 245 5.º Antônio Jorge Neto - 231 6.º Thiago Camilo - 225 7.º Rodrigo Sperafico - 224 8.º Alceu Feldmann - 224 9.º Guto Negrão - 215 10.º Ricardo Maurício - 211