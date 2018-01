Cacá Bueno faz a pole em Brasília Cacá Bueno garantiu neste sábado a pole position da Etapa de Brasília da Stock Car. Ele marcou o tempo de 59s017 (média de 178 km/h) e superou o segundo colocado, Giuliano Losacco, por apenas 25 milésimos de segundo. A corrida no anel externo do Autódromo Internacional da capital federal será neste domingo, às 11 horas, com transmissão ao vivo da Rede Globo. Confira os dez primeiros colocados no grid de largada da sétima etapa: 1.º - Cacá Bueno (Petrobras-Action Power/C), 59s017; 2.º - Giuliano Losacco (Medley-A. Mattheis/C), a 0s025; 3.º - Antonio Jorge Neto (Eurofarma-RC/Chevrolet), a 0s156; 4.º - Valdeno Brito (Bennamed-Nascar/M), a 0s184; 5.º - Ricardo Maurício (L&M Racing/C), a 0s185; 6.º - Thiago Marques (Petrobras-Action Power/C), a 0s254; 7.º - Hoover Orsi (NasrCastroneves/C), a 0s262; 8.º - Rodrigo Sperafico (WB Motorsport/C), a 0s265; 9.º - Guto Negrão (Medley-A. Mattheis/C), a 0s292; 10.º - David Muffato (Neo Química-Boettger/Chevrolet), a 0s332. Obs.: C - chassi Chevrolet / M - chassi Mitsubishi.